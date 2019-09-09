Лондон, , 13:45 — REGNUM Великобритания в любом случае покинет Евросоюз не позднее 31 октября. Даже вопреки намерению парламента Соединённого Королевства добиться новой отсрочки Brexit. Об этом сегодня, 9 сентября, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Дублине заявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон. Об этом сообщает Daily Mail.

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СМИ: Премьер-министр Британии готов к нарушению закона ради выхода из ЕС

«Мы выйдем из ЕС 31 октября, и я уверен, что парламентарии поймут, что это мудрое решение, основанное на уважении результатов демократического референдума», — отметил Джонсон.

Он подчеркнул, что полон решимости выполнить своё обещание, несмотря на разногласия с законодателями по этому вопросу.

«Я считаю, что британский народ хочет, чтобы мы заключили сделку с ЕС и покинули сообщество 31 октября», — сказал британский премьер-министр.

Он считает, что у Великобритании есть ещё достаточно времени, чтобы добавиться соглашения к 18 октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября в Великобритании члены палаты общин приняли во втором чтении законопроект, который обязывает кабинет министров Бориса Джонсона отсрочить выход Соединенного Королевства из ЕС ещё на три месяца. 6 сентября этот законопроект был утверждён палатой лордов британского парламента. Для того, чтобы вступить в законную силу, этот документ должен пройти через процедуру одобрения королевой.

Несмотря на это, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен скорее нарушить закон и не выполнить предписание парламента, чем продлить срок переговоров по Brexit. Он отметил, что никогда не станет подчиняться требованию нового законопроекта и умолять Брюссель о продлении сроков переговоров по Brexit.

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