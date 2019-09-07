Лондон, , 12:55 — REGNUM Намерение скорее нарушить закон и не выполнить предписание парламента, чем продлить срок переговоров по Brexit высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом 7 сентября сообщила газета The Daily Telegraph, со ссылкой на письмо, которое Джонсон направил членам Консервативной партии, главой которой он является.

Джонсон упоминает принятый парламентом законопроект, обязывающий правительство Великобритании запросить у Евросоюза продление переговоров по Brexit и предусматривающий запрет на выход из ЕС без сделки.

Премьер-министр Великобритании заявляет в письме, что никогда не станет подчиняться требованию нового законопроекта и умолять Брюссель о продлении сроков переговоров по Brexit.

При этом ряд СМИ отмечает, что в таком случае против Джонсона могут быть поданы судебные иски, если он откажется выполнять предписание парламента и соответствующие судебные решения.

Газета The Times пишет о том, что ряд высокопоставленных членов кабинета Джонсона пытаются призвать его дистанцироваться от радикальных евроскептиков, которые настаивают на так называемом «жёстком» варианте Brexit, то есть вообще без сделки.

Сообщается также, что из-за политического кризиса Джонсон сократил своё пребывание в замке Балморал, где он находился по приглашению королевы Елизаветы II, и возвращается 7 сентября в Лондон для поиска решений для выхода из сложившегося политического кризиса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что принятый британским парламентом закон об отсрочке Brexit ожидает подписи королевы Великобритании Елизаветы II.

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