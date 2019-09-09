Улан-Удэ, , 10:54 — REGNUM Итоги прошедших выборов мэра Улан-Удэ обсудили депутаты регионального парламента на внеочередной сессии. Депутат от КПРФ Баир Цыренов заявил, что общество уже привыкло к «грязным» и «нечестным» выборам.«Мы видим кризис политической системы», — передаёт слова депутата «Байкал-Daily».

По его словам, он лично поймал на участке женщину с пятью паспортами, которую увезли в полицию. Депутат Леонтий Красовский заметил, что в ходе голосования были и подкупы избирателей, добавив, что фракция КПРФ (в Народном хурале Бурятии) выборы не признает.

В свою очередь, представитель «Единой России» Михаил Гергенов обвинил в нарушениях коммунистов. «Участвовал в трёх выборах, таких грязных выборов я никогда не видел, грязь лилась от коммунистов. На выборах было спаивание людей, подкуп избирателей», — заявил он.

Перепалку депутатов прервал вице-спикер парламента, секретарь бурятского отделения «Единой России» Баир Жамбалов, призвав политиков уважать выбор граждан, которые выбирали мэра города впервые за 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, после обработки 100% протоколов было объявлено о победе врио главы администрации Улан-Удэ Игоря Шутенкова на выборах мэра. За него отдали голоса 52,5% горожан. Представитель КПРФ Вячеслав Мархаев занял второе место с результатом в 36,6%.

На выборах депутатов горсовета бурятской столицы, убедительную победу одержали кандидаты от «Единой России». Они забрали 24 мандата из возможных 30. Коммунистам досталось два кресла.

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