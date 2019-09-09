История вопроса

В декабре 2018 года региональный парламент Бурятии упразднил должность назначаемого сити-менеджера и вернул избираемого населением мэра Улан-Удэ. Первым и последним назначенным из состава горсовета мэром стал Александр Голков, прославившийся своими скандальными выходками. В феврале 2019 года он ушёл в отставку, как предполагают, под давлением республиканских властей.



Исполняющим обязанности главы администрации города был назначен экс-зампред правительства республики Игорь Шутенков, которого эксперы сразу назвали главным кандидатом на выборах мэра от партии власти. Первые за 11 лет всенародные выборы главы Улан-Удэ пройдут в сентябре 2019 года.