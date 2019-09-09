Улан-Удэ, , 08:56 — REGNUM На прошедших 8 сентября выборах в городской совет депутатов Улан-Удэ триумф одерживают представители «Единой России». По предварительным данным, из 30 мест в горсовете единороссы будут занимать 24.

Коммунистам удалось забрать лишь два мандата. Также в горсовете будут заседать по одному представителю ЛДПР и «Справедливой России», а также двое самовыдвиженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, что выборы прошли при относительно высокой явке. На избирательные участки пришёл каждый третий горожанин с правом голоса — около 34,2%. К примеру, на предыдущих выборах в горсовет Улан-Удэ явка составили лишь около 26%.

Читайте также:

Выборы в Бурятии — трансляция

На выборах в Улан-Удэ проголосовало более трети населения