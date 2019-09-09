Степанакерт, 9 сентября 2019, 10:49 — REGNUM Претендовавший на пост главы Степанакерта Григорий Саакян поздравил победившего на выборах Давида Саргсяна. Саакян прокомментировал итоги выборов на своей странице в Facebook.
«Уважаемые жители Степанакерта! Я принимаю и уважаю ваш выбор», — написал Саакян.
Как сообщало ИА REGNUM, выборы мэра столицы Нагорного Карабаха прошли 8 сентября. Из 39 тыс. избирателей проголосовала 21 тыс. человек. Победитель Давид Саркисян, по предварительным подсчетам, получил 7787 голосов, Саакян занял второе место с результатом 4765 голосов.
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