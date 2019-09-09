Степанакерт, , 09:31 — REGNUM По предварительным результатам состоявшихся накануне в столице Нагорного Карабаха Степанакерте выборов мэра новым градоначальником избран Давид Саргсян.

Давид Саргсян

По данным ЦИК республики, из 39 тысяч избирателей в голосовании приняли участие 21 тысяч избирателей. Давид Саркисян получил 7787 голосов, на втором месте Григорий Саакян, набравший 4765 голосов. На третьем месте — Арег Авагян (3125), на четвертом — Армен Акопян (3059), на пятом — Араик Аванесян (2108).

Давид Саргсян беспартийный, учредительный директор ООО «Консалт Финанс Груп», президент Федерации кикбоксинга Нагорного Карабаха.

8 сентября в Нагорном Карабахе состоялись выборы в органы местного самоуправления. В ходе выборов серьёзных нарушений зафиксировано не было. Впервые за выборами наблюдали две неправительственные организации из Армении. На эти цели правительство Армении выделило грант в размере 33 млн драмов (около $70 тысяч).