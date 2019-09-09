История вопроса

8 сентября 2019 года, в единый день голосования, жители Крыма выберут депутатов Госсовета республики второго созыва. На одно место в парламент претендует девять кандидатов - 668 человек на 75 мандатов.

В Севастополе проходят выборы депутатов Законодательного собрания города – также во второй раз с момента воссоединения с Россией.

