Симферополь, 9 сентября 2019, 08:39 — REGNUM Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Госсовет Республики Крым после обработки 53,96% протоколов, набирая 53,52% голосов. Соответствующие данные представлены Центральной избирательной комиссией РФ.
ЛДПР набирает 17,40%, КПРФ — 8,26%, «Справедливая Россия» — 4,34%, «Коммунисты России» — 4,01%, Партия пенсионеров — 3,54%, партия «Родина» — 2,99%, «Патриоты России» — 0,87%», — указано на сайте ЦИК.
Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе по итогам обработки 98,37% протоколов при явке в 29,05% избирателей также лидирует партия «Единая Россия» с 38,47% голосов.
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