Севастополь, 9 сентября 2019, 07:46 — REGNUM «Единая Россия» набрала наибольшее количество голосов на выборах в Законодательное собрание Севастополя по итогам обработки 98,37% бюллетеней. Об этом журналистам 8 сентября рассказал председатель Горизбиркома Сергей Даниленко.
По его словам, в процентном соотношении по лидеру и остальным участникам уже вряд ли что-то не изменится.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Центральной избирательной комиссии РФ предложили отменить результаты голосования на 815-м избирательном участке в Красногвардейском районе Крыма, поскольку наблюдатели зафиксировали попытку вброса бюллетеней.
Подробности: На участке в Крыму могут аннулировать результаты голосования