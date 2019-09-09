Пхеньян, , 08:12 — REGNUM Отношения между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой носят дружественный и конструктивный характер. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, которую президент России Владимир Путин направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 71-й годовщины образования КНДР, сообщает сегодня, 9 сентября, корейская газета «Чосон ильбо».

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Российский лидер отметил, что такие отношения между странами в полной мере подтвердила встреча лидеров двух государств во время визита Ким Чен Ына, который состоялся в апреле во Владивостоке.

В документе отмечается, что развитие диалога и сотрудничества Москвы и Пхеньяна способствует безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом.

«Убеждён, что дальнейшее развитие двухстороннего диалога и сотрудничества на различных направлениях отвечает коренным интересам наших народов, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом», — говорится в телеграмме Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию с официальным визитом. Во Владивостоке он встретился с российским президентом Владимиром Путиным и обсудил перспективы отношений между странами.