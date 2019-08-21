Владивосток, , 04:42 — REGNUM

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал благодарность губернатору Приморского края Олегу Кожемяко за оказанный прием, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Ким Чен Ын и Олег Кожемяко Primorsky.ru

Сообщается, что слова благодарности приморскому губернатору передал генконсул Северной Кореи во Владивостоке Зо Сек Чхор. По его словам, Ким Чен Ын высоко оценил оказанное Примрьем гостеприимство.

«По поручению Председателя Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына разрешите передать слова признательности в адрес Губернатора Приморского края Олега Кожемяко», — приводит слова посла пресс-служба.

Напомним, 24 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию. На второй день визита он во Владивостоке встретился с российским президентом Владимиром Путиным и обсудил перспективы отношений между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Северной Корее выпустили памятные марки, посвященные встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина.

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