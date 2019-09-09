Тбилиси, , 07:45 — REGNUM Депутаты парламента Грузии одобрили обновленный состав правительства во главе с премьер-министром Георгием Гахария, сообщает 8 сентября издание «Новости-Грузия».

Флаг Грузии

Новое правительство поддержали 98 депутатов. Представители оппозиции отказались принять участие в голосовании. Всего в парламенте Грузии насчитывается 150 депутатов, для вынесения вотума доверия необходимо было набрать не менее 76 голосов.

Напомним, Георгий Гахария был официально представлен на пост премьер-министра Грузии 3 сентября после заявления Мамуки Бахтадзе об отставке с должности главы правительства. С 3 по 7 сентября в парламенте Грузии проходили слушания кандидатов в министры.

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