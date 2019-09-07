Тбилиси, , 15:03 — REGNUM Кандидат в премьер-министры Грузии Георгий Гахария считает, что говорить о новых форматах диалога между Москвой и Тбилиси пока преждевременно, передает 7 сентября «Первый канал грузинского телевидения».

Отношения России и Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

«До истечения существующих форматов с Россией, говорить о других новых форматах пока преждевременно», — заявил Гахария на заседании фракции «Альянс патриотов и социал-демократов».

Он добавил, что правительство Грузии должно активизировать прямые связи с жителями Южной Осетии и Абхазии. Кандидат в премьер-министры также считает, что Грузия не исчерпала все возможности действующих форматов диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в парламенте Грузии продолжаются слушания кандидатов в обновленный состав правительства в режиме заседания фракций. Ранее Георгий Гахария заявил, что «восстановит территориальную целостность» страны мирным путем.

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