Париж, , 07:24 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан приветствует решение России и Украины обменяться семьюдесятью задержанными с обеих сторон, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Я приветствую решение России и Украины обменяться семьюдесятью задержанными с обеих сторон. Этот обмен включает в себя двадцать четыре украинских моряка, заключенных в России со времени инцидента в Керчи 25 ноября 2018 года. Мне особенно приятно знать, что эти люди возвращаются к своим близким», — заявил глава МИД Франции.

По словам Жан-Ив Ле Дриана, это жест, который отражает готовность России и Украины возобновить диалог.

«Это поможет восстановить атмосферу доверия между сторонами в переговорах в нормандском формате. Это позволяет людям надеяться на конец пятилетнего конфликта, который продолжает убивать десятки людей каждый месяц», — отмечает глава французского ведомства.

Франция также призывает к прогрессу в реализации политических и гуманитарных аспектов Минских соглашений, заключенных в рамках трехсторонней контактной группы, для обеспечения освобождения всех заключенных, связанных с конфликтом.

Конфликт на Украине будет в центре повестки дня совета по французско-российскому сотрудничеству по вопросам безопасности, в котором глава МИД Франции примет участие вместе с министром обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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