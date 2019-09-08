Москва, , 21:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, об этом 8 сентября сообщается на сайте главы государства.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся двусторонних отношений, речь зашла о налаживании контактов в различных форматах.

В частности, завтра, 9 сентября начнет работу Совет сотрудничества по вопросам безопасности, в котором примут участие главы внешнеполитических ведомств двух стран.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили урегулировании украинского конфликта. Макрон позитивно оценил обмен военнопленными между Москвой и Киевом.

«Владимир Путин и Эммануэль Макрон дали позитивную оценку освобождению и передаче 7 сентября удерживавшихся на Украине и в России лиц как важной гуманитарной акции. Выражена надежда, что это будет способствовать нормализации российско-украинских отношений», — говорится в заявлении.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время проявляет интерес к налаживанию отношений с Россией, об этом свидетельствуют участившиеся контакты. Кроме того, глава Елисейского дворца опубликовал послание на русском языке, в котором, отсылаясь к Шарлю де Голлю, призвал Россию к улучшению отношений.

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