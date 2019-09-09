Москва, , 07:12 — REGNUM Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.

«Единая Россия» жахнула на этих выборах всех», — цитирует его РБК.

По его словам, прогнозы «горе-социологов и политологов рассыпались», имея ввиду их прогнозы о проигрыше партии.

Он добавил, что во всех законодательных собраниях, кроме Хабаровского края, «Единая Россия» получила большинство, причем в основном за счет партийных списков.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в России состоялся единый день голосования. В 15 регионах страны, а также в Санкт-Петербурге, выбирали губернаторов, в 13 субъектах выбирали депутатов заксобраний, а в 22 административных центрах — депутатов городских дум. Всего, по данным Центральной избирательной комиссии России, в выборах участвовали 105 676 кандидатов.

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