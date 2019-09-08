Хабаровск, , 13:04 — REGNUM Все избирательные участки Хабаровского края в 20:00 по местному времени (13:00 мск) закрылись для подсчёта голосов и подведения итогов выборов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Хабаровском краев в единый день голосования состоялось сразу 40 избирательных кампаний.

Явка избирателей в целом по краю на 18:00 по местному времени составила 24,23%. Явка на выборах депутата Госдумы РФ по комсомольскому избирательному округу была выше и составила 30,51%

Как сообщало ИА REGNUM, в списки избирателей в Хабаровском крае включены почти 1 млн человек. В ходе голосования 8 сентября в регионе фиксировались нарушения избирательного законодательства. На видео была зафиксирована «карусель».