Выборы в Хабаровском крае — трансляция

8 сентября проходят выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва. Кроме того, в этот же день выбирают депутатов Хабаровской городской Думы седьмого созыва. В единый день голосования в Комсомольске-на-Амуре выбирают главу города и депутатов городской Думы седьмого созыва. Всего в регионе 8 сентября проходят 40 избирательных кампаний федерального, регионального и муниципального уровней.

Подробности о ходе выборов в трансляции ИА REGNUM.