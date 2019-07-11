Симферополь, , 19:19 — REGNUM

Министр внутренних дел по республике Крым Олег Торубаров снят с занимаемой им должности, сообщает 11 июля РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы главка Ольгу Кондрашову.

«Торубаров освобожден от ранее занимаемой им должности министра внутренних дел по Республике Крым», — цитирует агентство сообщение Кондрашовой.

По её словам, временно исполняющим обязанности министра внутренних дел по Крыму будет назначен Павел Каранда, ранее занимавший пост заместителя главы крымского МВД.

Причины этого кадрового решения не уточняются.

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