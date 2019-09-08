Гонконг, Китай, , 10:17 — REGNUM Как минимум 19 человек пострадали в результате столкновений участников протестных акций с полицией в Гонконге. Об этом 8 сентября сообщает радиостанция RTHK.

Основная часть протестных столкновений протестующих и полиции произошла в районе Монг Кок. Группы протестующих пытались перекрыть дороги рядом с полицейским участком, устраивать поджоги и слепить представителей полиции лазерными указками.

Полиция применила против протестующих перцовый газ, часть собравшихся была задержана.

Все пострадавшие были госпитализированы. Из 19 пострадавших двое получили серьёзные травмы, состояние 12 мужчин и одой женщины оценивается как средней тяжести, ещё четыре человека покинули медучреждение утром 8 сентября после оказания им необходимой медпомощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало об опровержении властями Гонконга информации о погибших во время протестных акций.

Напомним, протестные акции в Гонконге начались после того, как власти Китая инициировали введение закона об экстрадиции, позволяющего судить в континетальном Китае человека, арестованного в Гонконге.

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