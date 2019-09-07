Гонконг, Китай, , 15:05 — REGNUM Информацию о смертельных случаях, якобы произошедших во время акций протеста, решительно опровергло правительство Гонконга. Об этом 7 сентября сообщает газета Hong Kong Commercial Daily.

Власти специального административного округа заявили, что никаких смертных случаев за прошедшие три месяца при действиях правоохранителей во время протестных акций не произошло.

Кроме того, правительство Гонконга отвергло информацию о смертельном случае, который, якобы, произошёл 31 августа во время столкновения протестующих и правоохранителей в метро на станции Принс-Эдуард. Пожарные подтвердили эту информацию, заявив, что медицинская помощь в тот день понадобилась семерым пострадавшим, но ни одного случая летального исхода зафиксировано не было.

Представитель администрации назвал информацию о погибших «преднамеренной клеветой», цель которой — ввести в заблуждение жителей Гонконга, подогреть недовольство в обществе в момент, когда правительство ищет пути для построения диалога.

Ранее ИА REGNUM сообщало том, что в аэропорту Гонконга приняты меры повышенной безопасности в связи с возможными акциями протеста на территории воздушной гавани. На места проведения протестных акций полицией Гонконга были направлены водомёты для разгона протестующих.

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