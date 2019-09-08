Новосибирск, , 08:35 — REGNUM Явка на выборах мэра Новосибирска по данным избирательной комиссии города к 12:00 достигла 5,43%. 6 апреля 2014 года на досрочных выборах новосибирского градоначальника к этому времени она была равна 9.85%. К полудню сегодня избирательные участки посетили 64 373 новосибирцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка на выборах мэра Новосибирска на 10:00 (время местное) составляла 1,65% (в 2014 году — 2.50%).

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