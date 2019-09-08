Новосибирск, , 06:45 — REGNUM Явка на выборах мэра Новосибирска по данным городской избирательной комиссии на 10:00 (время местное) составляет 1,65%. Проголосовали 19 580 человек из 1,1 млн имеющих право голосовать. Для сравнения, явка на досрочных выборах новосибирского градоначальника в 2014 году к этому времени составляла 2.50%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, жители Новосибирска сегодня выбирают мэра города. В избирательных бюллетенях имена 15 кандидатов: директор Фонда защиты прав граждан Сергей Бойко (самовыдвижение); старший администратор Музея Новосибирска Олег Викторович («Партия дела»); гендиректор «Адвокат-Плюс» Александр Гультяев (Партия возрождения России); индивидуальный предприниматель Виктор Козодой («Справедливая Россия»); индивидуальный предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»); помощник депутата Госдумы Евгений Лебедев (ЛДПР); мэр Новосибирска с 2014 по апрель 2019 года Анатолий Локоть (КПРФ); первый секретарь комитета регионального отделения «Коммунистической партии Коммунисты России» Сергей Лоскутов; депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус (партия «Российский общенародный союз»); индивидуальный предприниматель Юлия Сапина («Гражданская платформа»); временно неработающий, бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»); индивидуальный предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»); депутат Законодательного собрания Новосибирской области на непостоянной основе Дарья Украинцева («Зелёные»); генеральный директор ООО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»); генеральный директор ООО Агентство недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»).

Ранее председатель новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Татьяна Краткая отметила, что на её взгляд, явка зависит от гражданской ответственности, позиции, активности и сознания.

Читайте также: Председатель избиркома Новосибирска: явка зависит от активности и сознания