Новосибирск, , 05:51 — REGNUM Явка избирателей на выборах мэра Новосибирска зависит не только и не столько от погоды, а от совокупности от разных факторов. Такое мнение высказала председатель Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Татьяна Краткая.

«Явка зависит, на мой взгляд, от совокупности от разных факторов, в том числе и от того, кого выбираем. Почему-то чем выше уровень выборов, тем выше явка. Казалось бы, ниже уровень выборов должностного лица или депутатов, я не могу объяснить, почему явка ниже. Хотя должностное лицо, руководителя рядом. Конечно, зависит и от активности кандидатов именно в предвыборный период. На мой взгляд, из 15 кандидатов, которые вошли в бюллетень, добрая половина кандидатов вели довольно-таки активную предвыборную кампанию в разных формах. Что касается погоды, то я бы не ставила её одной из важных причин, потому что если тёплая погода, то мы уезжаем на отдых, на дачи, а если дождь или холодно, то хочется побыть дома. На мой взгляд, явка зависит всё-таки от гражданской ответственности, от нашей позиции и от нашей активности и сознания», — прокомментировала Краткая «Вестям Новосибирск».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 сентября, в Новосибирске проходят выборы мэра. Полномочия действующего градоначальника истекли 22 апреля.

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