Новосибирск, , 04:00 — REGNUM В Новосибирской области стартовали выборы. Сегодня, 8 сентября, на территории региона проходят 30 избирательных кампаний, в ходе которых будет замещён 71 депутатский мандат, а также избраны главы двух муниципальных образований — мэр Новосибирска и глава Филипповского сельсовета Ордынского района.

Основное внимание в регионе уделено выборам мэра Новосибирска.

Полномочия Анатолия Локтя (КПРФ) истекли 22 апреля 2019 года. 19 июня депутаты Горсовета на 36-ой сессии назначили дату выборов на единый день голосования. Старт предвыборной кампании был дан 20 июня.

Сегодня в избирательных бюллетенях имена 15 кандидатов. Отметим, что «Единая Россия» отказалась от выдвижения своего кандидата.

В 8:00 (время местное) в Новосибирске открылись 672 избирательных участка. Затраты на выборы из муниципального бюджета составили 96,6 млн рублей. Из них на систему видеонаблюдения и электронные устройства для подсчёта голосов потрачено 17,5 млн рублей. Системами оснащены 552 участка (почти 90%) и десять ТИКов. Электронные устройства подсчёта голосов установлены на 312 избирательных участках.

Право голосовать имеют 1,1 млн новосибирцев, что на 16 тыс. человек больше, чем на досрочных выборах мэра в 2014 году.

Напомним, досрочные выборы мэра Новосибирска проходили 6 апреля 2014 года, после того как Владимир Городецкий в январе того же года досрочно сложил полномочия.

Тогда явка избирателей составила 32,59%.

Брифинги новосибирского избиркома о ходе голосования и явке состоятся в 12:35, 18:20 и 23:00 8 сентября и в 4:00 9 сентября.