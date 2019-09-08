Эр-Рияд, , 01:10 — REGNUM Беспилотник, запущенный йеменскими хуситами в сторону Саудовской Аравии, сбит, передаёт Al Arabiya.

Уточняется, что БПЛА не перелетел через границу Саудовской Аравии и был поражён на территории Йемена. Хуситы запустили дрон с территории провинции Амран.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 сентября саудовская авиация атаковала территорию Йемена. В результате погибли 156 человек.

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