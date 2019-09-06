Сана, , 11:02 — REGNUM Число жертв авиаудара ВВС Саудовской Аравии по тюрьме в Йемене возросло до 156 человек, об этом 6 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 сентября, на юго-западе страны, повстанцы-хуситы на протяжении четырех дней извлекали из-под обломков тела погибших.

Специальный посланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс осудил налет Эр-Рияда, назвав случившееся трагедией.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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