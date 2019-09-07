Гонконг, Китай, , 21:13 — REGNUM Полиция Гонконга для разгона демонстрантов применила перцовый газ, сообщает телерадиокорпорация RTHK.

По ее данным, митингующие собрались у полицейского участка в районе Монг Кок, в ответ сотрудники правопорядка предприняли попытку разогнать демонстрантов с помощью перцового газа и задержали часть собравшихся.

Как сообщало ИА REGNUM, демонстранты требуют прекратить судебное преследование против них, прекратить квалифицировать их как бунтовщиков, провести независимое расследование действий полиции, ввести в Гонконге свободные всеобщие выборы и отозвать законопроект об экстрадиции.

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