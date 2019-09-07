Москва, , 19:22 — REGNUM В Москве общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы» совместно с Центральной избирательной комиссией и Общественной палатой подготовило 50 наблюдателей на 30 цифровых избирательных участках, сообщили 7 сентября в пресс-службе движения.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что наблюдатели прошли многоступенчатое обучение по основам избирательного права и процесса, а также ознакомились со спецификой работы цифровых избирательных участков.

«Прошедшие обучение будут направлены на цифровые избирательные участки в Москве для осуществления общественного наблюдения», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что голосование с бумажными бюллетенями, несмотря на технологические новшества, столкнулось с проблемой снижения явки на выборы.

Вместе с тем систему электронного голосования, которую применят в ходе эксперимента на выборах в Мосгордуму в единый день голосования 8 сентября, ещё никто не сумел взломать, добавил столичный градоначальник.

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