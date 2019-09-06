Москва, , 11:55 — REGNUM Систему электронного голосования, которую применят в ходе эксперимента на выборах в Мосгордуму, ещё никто не сумел взломать. Об этом 6 сентября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на международной конференции в Москве по цифровизации выборов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Однако один эксперт из Франции обнаружил в системе уязвимости, о которых сообщил разработчикам, отметил глава столицы. При этом выявленные уязвимости были устранены.

«Конечно, экспериментировать в области выборов необычайно сложно. Это классическая, традиционная система, ломать её нельзя. Перед разработчиками системы электронного голосования у нас стояла сложнейшая задача: сделать процедуру голосования простой, обеспечить безопасность и прозрачность процедуры. Добиться этого удалось благодаря применению ряда технологий», — заявил Собянин.

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