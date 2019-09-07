Тбилиси, , 13:24 — REGNUM Кандидат в премьер-министры Грузии Георгий Гахария пообещал восстановить «территориальную целостность» без войны. Об это он заявил 7 сентября на встрече с членами фракции «Альянс патриотов и социал-демократов».

«Это критически важное условие, конечно, мы должны использовать все другие доступные ресурсы», — считает кандидат в премьер-министры. Он также ответил на вопрос о разгоне митинга радикалов в Тбилиси 20 июня.

Гахария заявил, что сделает всё возможное для внедрения термина «ночь штурма парламента» в противовес выражению «день Гаврилова», которое использует оппозиция и радикалы в качества поводов для своих протестов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября представитель «Альянса патриотов и Социал-демократов» Ада Маршания заявила в парламенте Грузии, что Тбилиси необходимо выстраивать прямой диалог с Москвой, Цхинвалом и Сухумом.

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