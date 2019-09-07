Степанакерт, , 14:23 — REGNUM Оперативно-тактическую ситуацию на линии соприкосновения с Азербайджаном обсудили секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и министр обороны Нагорного Карабаха, генерал-лейтенантом Карен Абрамян, сообщает 7 сентября издание NEWS.am.

Во время переговоров стороны обсудили вопросы в сфере обеспечения безопасности, программу развития инфраструктуры Вооруженных сил Карабаха, а также улучшение социально-бытовых условий военнослужащих.

Напомним, 5−6 сентября глава Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян посетил с рабочим визитом Нагорный Карабах. Он принял участие в оперативном полевом марше военнослужащих Карабаха.

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