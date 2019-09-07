Степанакерт, , 12:52 — REGNUM Меморандум о сотрудничестве подписали представители комитета по науке, образованию, культуре, молодежи и спорту Национального собрания Нагорного Карабаха и профильного комитета Национального собрания Армении, сообщает 7 сентября издание «Арменпресс».

Стороны отметили, что подписание меморандума выведет сотрудничество между профильными комитетами парламентами Армении и Арцаха на новый уровень.

По итогам заседания члены комитетов провели переговоры с министром образования, науки и спорта Нагорного Карабаха Нарине Агабалян и министром культуры, по делам молодежи и туризма Лерником Ованнисяном.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября президент Нагорного Карабаха Бако Саакян встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. Стороны обсудили сотрудничество в сфере безопасности.

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