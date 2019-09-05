Цхинвал, , 12:02 — REGNUM Министерство иностранных дел Южной Осетии опубликовало информационное сообщение по поводу проводимой на территории Знаурского района специальной гуманитарной операции пограничной службы КГБ республики. Об этом сообщает 5 сентября пресс-служба внешнеполитического ведомства.

МИД Абхазии Mfaapsny.org

В министерстве отметили, что работы грузинских служб по строительству незаконного блокпоста пограничной полиции расцениваются в Цхинвале как «сознательное и демонстративное нагнетание обстановки на приграничных территориях». В связи с этим президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отдал распоряжение погранслужбе комитета госбезопасности приступить к реализации специальной гуманитарной операции в окрестностях села Уиста (Цнелис) Знаурского района Южной Осетии с целью обеспечения безопасности жителей 29 домов данного села.

Министерство заявило, что операция по возведению югоосетинского блокпоста носит гуманитарный характер и «не представляет никакой угрозы для населения приграничных территорий соседней Грузии и направлена в первую очередь на поддержание пограничного режима, обеспечение безопасности граждан Республики Южная Осетия, проживающих в пограничной полосе Знаурского района, а также укреплению стабильности в регионе».

В заявлении также отмечается, что позиция югоосетинской стороны относительно действий Грузии на границе остается прежней — незамедлительный вывод и прекращение всех строительных работ.

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