Ашхабад, , 18:31 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов проинспектировал учения группы специального назначения «Отважный туркмен». На учебно-тренировочное военное мероприятие он прибыл на велосипеде, пишет «Туркменистан сегодня».

Гурбангулы Бердымухамедов провёл выездное заседание Государственного совета безопасности Turkmenistan.gov.tm

После ознакомления с имеющейся на вооружении пограничников армейской техникой, верховный главнокомандующий посмотрел показательные выступления: тактические маневры, взаимодействие всадников со служебными собаками, стрельбу по мишеням, приемы рукопашного боя и задержанию условных нарушителей.

После этого туркменский лидер понаблюдал за ходом военных учений, в ходе которых спецназ совместно с военными и правоохранительными органами страны, применяя разведывательные беспилотники, боевые вертолеты и военный спецтранспорт, отработали действия по отражению атаки боевой группировки на особо охраняемый объект.

Президент Бердымухамедов, пожелав солдатам и офицерам успехов в выполнении воинского долга, покинул полигон на военном автомобиле.

Читайте также: Президент Туркмении пострелял по мишеням, катаясь на велосипеде