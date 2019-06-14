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Президент Туркмении пострелял по мишеням, катаясь на велосипеде

Политика

Туркменские снайперы продемонстрировали главе государства свое умение стрельбы из луков

Ашхабад, 14 июня 2019, 14:52 — REGNUM  Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел внеплановую внезапную инспекцию готовности вооруженных сил страны и силовых ведомствк ведению боевых действий, пишет «Turkmenistan.ru».

По тревоге был поднят личный состав воинских частей страны, а боевые самолеты и вертолеты направились в военные учебно-тренировочные центры для отработки маневров.

Туркменский лидер посетил одно из воинских подразделений, а также военно-тренировочный полигон, где прошли военные учения с боевыми стрельбами. Глава государства проверил уровень взаимодействия различных родов войск и специальных подразделений при отражении условного нападения боевиков террористических группировок.

«Представленные военно-тактические тренировки наглядно продемонстрировали боеспособность защитников Родины. Также это стало наглядным свидетельством того, что туркменские воины могут мастерски управиться с любыми видами техники и оружия», — подчеркивают в пресс-службе президента Туркмении.

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Как отмечает «Туркменистан сегодня», наряду с военнослужащими участие в смотре также приняли кони и служебные собаки, идея использования которых в рядах полиции принадлежит Бердымухамедову:

«Бравые военнослужащие на великолепных конях не только отлично смотрятся, но и представляют мобильный и маневренный ресурс в охране правопорядка и безопасности общества, который подходит для обслуживания массовых мероприятий или патрулирования лесопарковых зон».

Снайперы МВД Туркмении продемонстрировали главе государства меткость при стрельбе из различных видов лука, а спецназовцы — при стрельбе по подвижным мишеням на оснащенной соответствующим образом площадке.

С учений после их завершения Гурбангулы Бердымухамедов уехал на велосипеде. При этом президент Туркмении также пострелял по мишеням.

«Четко попадая в мишени, туркменский лидер еще раз продемонстрировал свою физическую подготовку и мастерство, подав для военнослужащих, в особенности, молодежи, образцовый пример», — похвалило главу Туркмении государственное издание.

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