Ереван, , 15:11 — REGNUM Ереван готов к налаживанию отношений с Анкарой без предварительных условий, заявил 6 сентября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, сообщает издание Panorama.

«Однако процесс предполагает две стороны. Не могу сказать, что на сегодняшний день есть хорошие новости в связи с этим», — добавил глава внешнеполитического ведомства Армении.

Он напомнил, что Турция отвергает Цюрихский процесс, продолжает экономическую блокаду Армении, занимает предвзятую позицию в карабахском конфликте, а также отрицает геноцид армян.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что политика Турции создает серьезную угрозу для безопасности Армении.

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