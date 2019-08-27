Ереван, , 12:44 — REGNUM

Армяноненавистническая политика Азербайджана продолжает оставаться угрозой для Нагорного Карабаха. Об этом 27 июля заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на собрании центрального аппарата МИД и руководителей дипломатических представительств за рубежом, сообщает издание Panorama.

«У мира нет альтернативы. У Республики Армения и Арцаха достаточно силы для обеспечения мира», — подчеркнул министр. Он добавил, что усилия Баку по ведению переговоров на фоне напряженности не способствуют урегулированию ситуации.

Мнацаканян добавил, что политика Турции создает серьезную угрозу для безопасности Армении. В частности, Анкара отказывается от установления отношений с Ереваном, продолжает экономическую блокаду Армении, отрицает геноцид армян и открыто поддерживает Баку в карабахском конфликте.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля Зограб Мнацаканян заявил, что Москва и Ереван остаются надежными стратегическими союзниками. Он отметил, что народы России и Армении объединяет общая история, тесные культурные и человеческие связи.

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