Вена, , 10:02 — REGNUM Второй год подряд столица Австрии Вена признается самым благоприятным для проживания городом мира, пишет газета Heute.

Ежегодно британская компания Economist Intelligence Unit сравнивает условия жизни в 140 крупных городах мира, составляя рейтинг. В 2019 году Вена второй раз подряд захватила лидерство в рейтинге, набрав 99,1 из возможных 100 баллов.

Следом расположились два австралийских города — Мельбурн и Сидней. В пятерку лидеров вошли также японская Осака и канадский город Калгари. Всего в десятку вошли три канадских, три австралийских и два японских города, а также европейские Вена и Копенгаген.