Москва, 5 сентября 2019, 19:28 — REGNUM Почти 100% учащихся российских школ так или иначе подвергаются активному, пассивному или кибербуллингу — формам агрессивного поведения со стороны сверстников, заявил генеральный директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ) Денис Заварзин на пресс-конференции в Москве.
По информации эксперта, Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды осуществляет свою работу по ключевым угрозообразующим тематикам, в числе которых кибербуллинг, распространение криминальных сообществ, группы, призывающие к суициду, анархизм и другие.
По словам руководителя Департамента общественных связей и научно-методического сопровождения профилактической деятельности ЦИСМ Анастасии Ковалевой, буллинг никогда не проходит бесследно, в некоторых случаях последствия травмы могут проявиться не сразу.
Клинический психолог Марина Гудзенко отметила, для защиты детей от буллинга родители должны выстраивать доверительные отношения со своим ребенком. По ее словам, это позволит вовремя заметить признаки того, что ребенок подвергается травле со стороны сверстников. Основными признаками буллинга являются: плохое самочувствие ребенка после проверки сообщений в соцсетях, исчезновение личных вещей и денег, нежелание общаться с близкими и одноклассниками, тревожный сон, страх перед новым учебным днем, частые болезни, снижение успеваемости, избегание школьных мероприятий, редкое использование гаджетов, снижение самооценки.
Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ) учрежден по поручению президента и распоряжению Правительства Российской Федерации в октябре 2018 года. Центр создан с целью выработки системы по защите молодого поколения, детей и подростков от воздействия негативной информации.
Читайте также: В Роскачестве дали советы по защите детей от травли в интернете