Владивосток, , 08:50 — REGNUM Сегодня, 5 сентября, на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада. Малайзия впервые принимает участие в ВЭФ, сообщается на сайте Кремля.

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В ходе встречи Путин подчеркнул, что Малайзия — приоритетный партнер России в Азии. Очень хорошо, что отношения между двумя странами развиваются позитивно.

«Встречи в рамках ВЭФ-2019 будут полезными и интересными», — выразил уверенность президент РФ.

В свою очередь, Мохамад отметил, что участие в ВЭФ очень важно для Малайзии.

«Мы хотели бы сотрудничать не только с европейской частью России, но также с ее восточной частью, и надеемся наладить хорошие взаимоотношения», — сказал премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. На полях ВЭФ проходят подписания меморандумов и соглашений.

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