Владивосток, , 07:53 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад поставил под сомнение, что Совместная следственная группа, которая проводит расследование крушение самолёта Boeing MH17, принадлежащего малайзийской авиакомпании, на востоке Украины в 2014 году, смогла установить, кто именно стрелял по лайнеру. Об этом председатель малайзийского правительства заявил на полях Восточного экономического форума.

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«Есть ряд вещей, которые мы не можем принять, — отметил в интервью РИА Новости Мохамад. — В частности, это касается личности людей, которые произвели запуск ракеты».

Премьер-министр считает, что можно установить тип ракеты, по обломкам можно понять какая часть самолета была поражена, но кто стрелял?

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«Нам сложно поверить, что они могут установить, кто именно сделал», — Махатхир Мохамад.

Как сообщало ИА REGNUM, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины в результате попадания ракеты. На борту воздушного судна находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Выжить не удалось никому.

Расследованием авиакатастрофы занимается специально созданная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Причиной катастрофы названо попадание ракеты класса «земля — воздух», выпущенной из установки «Бук». Расследование продолжается до сих пор, обвинения официально пока никому не предъявлены.

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