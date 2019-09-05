Ташкент, , 08:26 — REGNUM Военнослужащие Узбекистана и Таджикистана проведут совместные военные учения на полигоне «Гурусарай» в Наманганской области Узбекистана, сообщает 5 сентября издание Kun. uz со ссылкой на узбекистанское оборонное ведомство.

В министерстве уточнили, что маневры пройдут в рамках крупномасштабных стратегических командно-штабных учений «Центр-2019». Планируется, что военнослужащие из Узбекистана и Таджикистана выполнят задачи по обеспечению безопасности в Туркестане.

Во время маневров будут отработаны навыки взаимодействия войск во время борьбы с международным терроризмом, а также навыки ведения разведывательно-поисковых и оборонительных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе вооруженные силы Узбекистана и Таджикистана провели совместные антитеррористические учения в условиях горной местности. Маневры прошли на территории Таджикистана и в Ферганской долине в Узбекистане.

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