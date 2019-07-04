Душанбе, , 10:14 — REGNUM

Вооруженные силы Таджикистана и Узбекистана планируют провести совместные военные учения в середине августа, сообщает 4 июля агентство «ТаджикТА» со ссылкой на министерство обороны Таджикистана.

В оборонном ведомстве уточнили, что военные учения пройдут на севере Таджикистана и в Ферганской долине Узбекистана. Военнослужащие отработают взаимодействие в горных условиях и равниной местности в условиях противодействию международному терроризму.

Как сообщало ИА REGNUM, 27−28 апреля 2019 года на полигоне «Фахрабад» прошли совместные учения военнослужащих разведывательных подразделений министерств обороны Таджикистана и Узбекистана.

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