Владивосток, , 11:13 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента РФ Владимира Путина за совместное посещение судостроительного завода «Звезда» в Большом Камне Приморского края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Нарендра Моди сделал уже вторую запись за время посещения Владивостока на русском языке в Twitter.

После совместного с Путиным посещения судоверфи «Звезда» премьер-министр Индии поблагодарил президента РФ.

«Я глубоко тронут щедрым жестом со стороны Президента Путина посетить вместе со мной судостроительный комплекс «Звезда», который будет вносить огромный вклад в развитие судоходства в Арктике», — написал Нарендра Моди.

https://twitter.com/narendramodi/status/1169143608810885120

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 4 сентября стартовал юбилейный Восточный экономический форум на острове Русский. Нарендра Моди и Владимир Путин встретились на причале на берегу Японского моря. После приветствия лидеры двух стран отправились на катере «Ураган» на судоверфь «Звезда» в Большом Камне. Здесь Владимир Путин лично рассказал премьер-министру Индии об атомном ледоходе, который позволит осуществлять судоходство по северному маршруту круглый год.

Владимир Путин во Владивостоке проведёт три рабочих дня. Он примет участие в пленарном заседании ВЭФ и проведёт Госсовет.