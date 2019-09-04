Владивосток, , 09:21 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и главный гость V Восточного экономического форума премьер-министр Индии Нарендра Моди посетили судостроительную верфь «Звезда» в Большом Камне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Лидеры двух стран прибыли на судоверфь на катере «Ураган» с острова Русский во Владивостоке.

На «Звезде» Путин и Моди ознакомились с ходом модернизации судостроительного завода, а также строительства сухого дока. Именно этот объект даст возможность проводить на «Звезде» ремонт кораблей любого размера. Гостям представили макеты судов, которые будут строиться на этом заводе.

Владимир Путин рассказал Нарендре Моди о самом крупном ледоколе в мире, который сможет проходить льды любой толщины. Президент РФ отметил, что строительство таких ледоколов позволит обеспечить судоходство по северному маршруту круглый год.

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Как сообщало ИА REGNUM, Нарендра Моди прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Между Владимиром Путиным и премьер-министром Индии запланировано проведение двусторонних переговоров, по результатам которых будут подписаны соглашения.

Владимир Путин проведёт во Владивостоке три рабочих дня. Помимо участия в ключевых мероприятиях Восточного экономического форума президент РФ проведёт в столице Дальнего Востока заседание Госсовета.