Владивосток, , 07:43 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о своём прибытии во Владивосток, где проходит пятый Восточно-экономический форум, на русском языке. Соответствующую запись он опубликовал 4 сентября в Twitter.

Столицу Приморского края он назвал «перекрёстком динамичного региона» и признался, что с нетерпением ждёт начала запланированных мероприятий. Индийский политик также отметил важность визита в РФ.

https://twitter.com/narendramodi/status/1169031083612094464

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября во Владивостоке с Моди встретился российский президент Владимир Путин. Лидеры отправились на катере в Большой Камень на судоверфь «Звезда».

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