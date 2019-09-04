Владивосток, 4 сентября 2019, 07:43 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о своём прибытии во Владивосток, где проходит пятый Восточно-экономический форум, на русском языке. Соответствующую запись он опубликовал 4 сентября в Twitter.
Столицу Приморского края он назвал «перекрёстком динамичного региона» и признался, что с нетерпением ждёт начала запланированных мероприятий. Индийский политик также отметил важность визита в РФ.
https://twitter.com/narendramodi/status/1169031083612094464
Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября во Владивостоке с Моди встретился российский президент Владимир Путин. Лидеры отправились на катере в Большой Камень на судоверфь «Звезда».
Подробнее: Во Владивостоке проходит V Восточный экономический форум — трансляция
Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Моди встретились на берегу Японского моря и отправились на «Звезду»