Джакарта, , 10:46 — REGNUM Лидер движения за свободное Папуа Бенни Венда призвал премьер-министра Австралии Скотта Моррисона вмешаться, осудив подавление властями Индонезии протестующих в Папуа, сообщает Sindonews.

По его словам, премьер-министр Австралии должен высказаться о том, что происходит в индонезийской провинции Западное Папуа.

Бенни Венда отметил, что ситуация в Западном Папуа «очень похожа» на кровавую борьбу за независимость Восточного Тимора 20 лет назад.

«Вот почему я призываю к вмешательству ООН, потому что я не хочу, чтобы это закончилось, как в Восточном Тиморе», — заявил лидер движения за независимость Папуа.

«Я надеюсь, что премьер-министр Австралии выступит с заявлением о текущей ситуации. Нам нужно, чтобы Австралия выступила с публичным заявлением о гуманитарном кризисе в Западном Папуа», — призвал Бенни Венда.

Тем временем представитель министерства иностранных дел и торговли Австралии заявил, что Канберра признала целостность и суверенитет территории Индонезии над провинциями Папуа и Западное Папуа.

«Наша позиция четко определена Ломбокским соглашением между Индонезией и Австралией», — говорится в сообщении министерства Австралии.

Известно, что в Ломбокском соглашении между Индонезией и Австралией изложены обязательства по обеспечению безопасности каждой страны.

Напомним, в августе 1999 года Восточный Тимор потребовал референдума о независимости. Тогда были мобилизованы индонезийские военные. В ответ Австралия вмешалась, развернув официальные силы ООН, известные как INTERFET (международные силы Восточного Тимора), которые состояли в основном из австралийских сил обороны, для создания и поддержания мира.

Читайте также: Лидер движения за свободное Папуа призывает ООН вмешаться