Оксфорд, Великобритания, , 14:27 — REGNUMЛидер движения за свободное Папуа Бенни Венда, который проживает в Великобритании, призывает Организацию Объединенных Наций (ООН) вмешаться, сообщает Sindonews.

«Народ Западного Папуа нуждается в срочном международном внимании. Я призываю все мировые правительства и средства массовой информации сфокусировать свое внимание на Папуа. ООН должен действовать», — заявил Бенни Венда в пятницу, 30 августа.

Лидер движения за независимость Папуа от Индонезии осудил интернет-блокаду в регионе и развертывание дополнительных сил правопорядка.

Известно, что массовые беспорядки вспыхнули 19 августа в индонезийской провинции Западное Папуа. Поводом стали сообщения в социальных сетях о произошедшем в городе Сурабая на Яве инциденте со студентами из Папуа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер движения за свободное Папуа Бенни Венда заявил, что хочет, чтобы индонезийская провинция Западное Папуа стала независимой страной, которая живет в мире с Индонезией и другими соседними странами.

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