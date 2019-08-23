Бишкек, , 13:16 — REGNUM

Правительство Киргизии повысит заработную плату школьным учителям на 30% с 1 октября 2019 года. Об этом 23 августа заявил премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев на августовском педагогическом совете в Иссык-Кульской области, сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства республики.

Абылгазиев уточнил, что если преподаватель со ставкой 20 часов в неделю получал 12 тыс. сомов ($172), то его заработок возрастет до 18 тыс. сомов ($258). Премьер-министр отметил, что правительство также намерено укрепить кадровый потенциал системы образования.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на конец 2018/2019 учебного года в школах Киргизии не хватало 2 тыс. учителей. Всего в 2 265 школах республики преподают 77,8 тыс. учителей.

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